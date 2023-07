ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ

July 10, 2023 10:05 am | Updated 10:05 am IST

ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಎಂ. ಪ್ರಚ್ಚಕ್ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ “ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರೂ ಮೋದಿಯೇ ಏಕಾಗಿದೆ?” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೋದಿ ಉಪನಾಮ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಮಾನನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು “ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ” ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಗುಜರಾತಿನ ಮೂರನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. ಮಾನನಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಅಪರಾಧದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಚ್ಯುತಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಟ್ರಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಈಗ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡಲಾಗದು ಎಂಬ ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತಡೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ‘ಮೋದಿ’ ಎಂಬ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಪನಾಮ ಹೊಂದಿರುವ ೧೩ಕೋಟಿ ಜನರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಅದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ದೂರುದಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೂ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯಿಡದಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಗಂಭೀರವಾದ ಅಥವಾ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟವಲ್ಲದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸದನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಕೂಡದು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಕೂಡದು ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನಿಲುವು ತಾಳಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅಪರಾಧದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಂಬಂತೆ ಕೋರ್ಟ್, ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿ. ಡಿ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನ ದೂರನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧದ ಘೋರ ಅಪರಾಧವೆನ್ನುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುವ ಸಂಗತಿ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.