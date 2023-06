ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಲ್ಲಟಗಳು

June 16, 2023 10:49 am | Updated 10:49 am IST

ಕಳೆದ ವಾರ ಅಮೆರಿಕಾ ತಾನು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (ಯುನೆಸ್ಕೊ)ಗೆ ಪುನಃ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಒಬಾಮ ಆಡಳಿತವು ಯುನೆಸ್ಕೊಗೆ ಅನುದಾನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಯೋನೆಸ್ಕೊದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಿತು. ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುನೆಸ್ಕೊಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚೀನಾ. ತನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಲ್ಲಟಗಳ ಸುತ್ತಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾ ಹೊರಬರುವ ಬದಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಚೀನಾ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಾಲ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಅವರು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಲೂ ಹೊರನಡೆದರು. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರರು ಅಮೆರಿಕಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಅದರ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಫಸ್ಟ್’ ನೀತಿ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. “ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರೋಧಿ” ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹದ ಕಾರಣ ಒಡ್ಡಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಅನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಮರಳಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗಲೂ ಈಗಲೂ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಧೃಡ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಮರು-ಪ್ರವೇಶವು ಚೀನಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕದ ದ್ಯೋತಕ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ೧೯೮೪ರಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್ ಆಡಳಿತವು “ಸೋವಿಯತ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುಮಾಡುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಯುನೆಸ್ಕೊ ತೊರೆದಿತ್ತು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜಾರಿಯು ಅಮೆರಿಕಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚೀನಾ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದತ್ತಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅದರ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಬೃಹತ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಮರುಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಯುನೆಸ್ಕೊಗೆ ಕನಿಷ್ಠ $೬೦೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದು ಮತ್ತೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮರಳಿ ಸೇರುವ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, ಈ ಕುರಿತು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

