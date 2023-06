June 05, 2023 10:49 am | Updated 10:49 am IST

ವಾರಣಾಸಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ಐವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಸೀದಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಫಿರ್ಯಾದಿಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೆ.ಜೆ. ಮುನೀರ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫, ೧೯೪೭ರಂದು ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳಗಳ (ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳು) ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೯೧, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಯು ೧೯೯೧ರ ಕಾನೂನು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೯೫ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೮೩ ಕಾನೂನುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂಬ ವಾರಣಾಸಿಯ ಅಂಜುಮನ್ ಇಂತೇಝಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಅವುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಲವಾರು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಿಂದೂ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಚಳುವಳಿ ಈ ಹೊತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಕಾನೂನು ವಿಧಾನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫, ೧೯೪೭ರ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಸೀದಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ೧೯೯೦ ರವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಚಳುವಳಿಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ೧೯೯೩ರ ನಂತರ ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪೂಜೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಸೀದಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯು ‘ಚತುರ ವಾದ’ದ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರೂ ದೇವರಿಗೆ ನಿಹಿತವಾದ ಆಸ್ತಿಯು ದೇವರ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರಾಧನೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿ ಅದು ಮಸೀದಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ದಾರಿಯಾದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದುರದೃಷ್ಟಕರ.

