ನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು 

December 07, 2023 09:39 am | Updated 09:40 am IST

ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆರೂವರೆ ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹೩.೪ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನ ಆದಾಯ ತನ್ನ ಕಿರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸಿಕ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ನವೆಂಬರ್‌ನದು ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ. ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಏರಿಕೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ೨೭-ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಏರಿಕೆ ಶೇ. ೧೦.೨ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಈ ಎರಡೂ ತಿಂಗಳುಗಳು ವೇಗವರ್ಧಿತ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದವು. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಒಳಹರಿವು ಶೇ. ೧೩.೪ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೫.೧ ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ದೇಶೀಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಆದಾಯವು ಶೇ. ೨೦ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ೧೪ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹವು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಸುಮಾರು ₹೧.೬೮ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದ ದೀಪಾವಳಿ ವೆಚ್ಚದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳೂ ಸಹ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯವು ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ₹೧.೬೫ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈಗ, ೨೦೨೩-೨೪ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಸಂಗ್ರಹವು ₹೧.೬೬ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಕೊಂಚ ಇಳಿಮುಖವಾದರೂ ಈ ವರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯವು ಏರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಸರ್ಕಾರವು ತಾನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸರಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನೋಟೀಸುಗಳು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇನ್ನೂ “ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಖಚಿತತೆಯೆಡೆಗೆ” ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಕೆಲಸ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದ ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾಡುವುದೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ನಿಜವಾದ ಸೌಕರ್ಯ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಂಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ೧೫,೦೦೦ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ತೆರಿಗೆ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯಂತಹ ಹೊರಗಿಡಲಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಬಹು ದರ ರಚನೆಯ ಸರಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೀಲಿನಕ್ಷೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಮುಂಬರುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಆದರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಗಮನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

