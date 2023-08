August 03, 2023 10:21 am | Updated 10:21 am IST

ADVERTISEMENT

ಜುಲೈ ೨೬ರಂದು ನೈಜರ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮದ್ ಬಜೌಮ್‌ ಅನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಹೇಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ದಂಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ೧೯೬೦ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಈ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಜೌಮ್ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ದಂಗೆ-ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಭದ್ರತಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸೇನೆಗಳು ನೈಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬಜೂಮ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ದಂಗೆಯ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಸೇನೆ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಬಜೂಮ್ ಅವರ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಅತೃಪ್ತಿ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿಲಿಟರಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಕೆಲವರನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಧ್ರತಾ ಪಡೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಿಹಾದಿ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಧ್ರತಾ ಪಡೆ “ಹದಗೆಟ್ಟ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತ” ವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾದ ನೈಜರ್ ಅನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ದಂಗೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ ಖೈದಾ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಜಿಹಾದಿ ಗುಂಪುಗಳು ಸಾಹೇಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೈಜರ್, ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ಮತ್ತು ಮಾಲಿ ದೇಶಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ೨೦೨೧ ಮತ್ತು ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ದಂಗೆಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದವರು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಿಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ರಷ್ಯಾದ ಕುಖ್ಯಾತ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ವ್ಯಾಗ್ನರ್‌ ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಭದ್ರತಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ನೈಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಂಗೆಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು ರಾಜಧಾನಿ ನಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸುದೀರ್ಘ ಫ್ರೆಂಚ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹನೆ ಇರುವ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸಿದಿರುವ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಷ್ಟೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಒಕ್ಕೂಟವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಜೌಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲು ಸೇನೆಗೆ ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಅದು ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ದಂಗೆಕೋರರು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ನೈಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು. ವಿವಾದಗಳ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.