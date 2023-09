September 06, 2023 11:43 am | Updated 11:43 am IST

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮದ್ ಬಜೌಮ್ ಅವರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ-ಪರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೈಜರಿನಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳು ದಂಗೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಾಳಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಗುಡುವು ನೀಡಿದವು. ಸುಡಾನ್, ಮಾಲಿ, ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ಮತ್ತು ಗಿನಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಂಗೆಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನೈಜರ್‌ನ ಹೊಸ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಪಶ್ಚಿಮದ ಗಡುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಇದಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಡಳಿತ ಉರುಳಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ-ಸಮೃದ್ಧ ಗ್ಯಾಬೊನಿನಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳಾದ ಮಾಲಿ, ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ಮತ್ತು ನೈಜರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಉತ್ತಮ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಗ್ಯಾಬೊನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಅವರನ್ನು ವಿಜಯಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಸುಮಾರು ೪೨ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ ಅವರ ತಂದೆ ಒಮರ್ ಬೊಂಗೊ ಅವರಂತೆಯೇ ಫ್ರೆಂಚರ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಗ್ಯಾಬೊನಿನ ಶೇ. ೯೦ರಷ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ತೈಲ-ಸಮೃದ್ಧ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತಾದರೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಒಪೆಕ್ ಸದಸ್ಯ ದೇಶವಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಬೊನ್ ತಲಾ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅದರ ೨.೪ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ೧೫ ರಿಂದ ೨೪ ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೪೦ರಷ್ಟು ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಒಮರ್ ಬೊಂಗೊ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಡಳಿತವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿತು. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಬೇರೆಡೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ದಂಗೆಗಳಿಂದ ಬಹುಶಃ ಉತ್ತೇಜಿತವಾದ ಸೇನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ದಂಗೆಯ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಲಿಬ್ರೆವಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ದಂಗೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಈ ದಂಗೆಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳತ್ತ ಬೊಟ್ಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಡಳಿತಗಳು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಾದ್ಯಂತ ಚುನಾವಣೆ, ಆಡಳಿತದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಈ ದಂಗೆಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಹಿಂದೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಸಾಹತುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊದಲ್ಲಿ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ರಷ್ಯನ್ನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಭಾವ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಬೊನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಚೀನಾವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬ್ಯಾರಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸೇನೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮವು ನೀಡಿದ ಕರೆಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.