ಒಂದು ದುಸ್ಸಾಹಸ

July 01, 2023

ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್.ಎನ್. ರವಿ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೆಂಥಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಘಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಆದೇಶವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ಈಗ ಭಾರತದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಾಕಿಸಿ ಕಾನೂನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರತಿಫಲನ. ಅವರ ಪತ್ರವು ಸಂವಿಧಾನದ ೧೫೩, ೧೬೩ ಮತ್ತು ೧೬೪ರ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ: ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವಹಿಸಿರುವುದು, ಅವರು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ವಜಾ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವೇಚನೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಮಾಧಿಕಾರ.

ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರವಿ ಅವರು ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಮೊರೆಯೇ ಹೊರತು ಅದು ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೀಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವುದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ದುಸ್ಸಾಹಸವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವರು ತಾವಾಗಿಯೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಆಯಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಈ ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ನೈತಿಕತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಹೊರತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಸೆಂಥಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಣ್ಣಾ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರೆನ್ನಲಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪವು ಅವರು ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾಗುವವರೆಗೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಬಾಲಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಚಿವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅರೋಪ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರೇ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗೆಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಈ ದುಸ್ಸಾಹಸವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗದು.

