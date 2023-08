ಧೃಢ ಮೈತ್ರಿ

August 26, 2023 10:47 am | Updated 10:47 am IST

ಈ ವಾರ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ೧೫ನೇ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಬ್ರೆಜಿಲ್-ರಷ್ಯಾ-ಭಾರತ-ಚೀನಾ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೆರಳಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಗುಂಪು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಾನು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ

ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ೪೦ ದೇಶಗಳು ಈ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ೨೨ ದೇಶಗಳು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಾದ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯಬಲ ೫ ರಿಂದ ೧೧ಕ್ಕೇರಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಸಾಹ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಜಿ-೭ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇರಾನ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿ-ನಿರೂಪಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇಶಗಳು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ೧೦೦ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಿದ ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ. ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ಇನ್ನೂ ಜಿ-೭ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಶೇ. ೩೦ರಷ್ಟು) ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಿ-೭ ಜಗತ್ತಿನ ಬರಿ ಶೇ. ೧೦ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ. ೪೦ರಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ೧೦ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆರು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಂತರಿಕ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವೈರತ್ವವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ-ಯುಎಇಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಯಾವುದೇ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವು ತಾಳಿದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಗ್ಗದ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇರುಸುಮುರುಸಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಕ್ರೇನಿನ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣವೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಇದುವರೆಗೂ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಇದುವರೆಗೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಬಾಣವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್‌ನ ಮೂಲಭೂತ ಕಲ್ಪನೆಯಾದ ಅದರ ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಒಕ್ಕೂಟದೊಳಗೆ ಚೀನಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಸೆಣಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

