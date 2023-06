June 10, 2023 10:01 am | Updated 10:01 am IST

ಮಾಜಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ನೂರಾರು ವರ್ಗೀಕೃತ ಗುಪ್ತಚರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಒಜೆ) ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿಯಿಂದ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ೨೦೨೪ರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಯುಎಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಟ್ರಂಪ್ ವಕೀಲರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದಾನವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪಿತೂರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮಾರ್-ಎ-ಲಾಗೊ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ವಾರಂಟ್ ಮೂಲಕ ಶೋಧ ನಡೆಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಟ್ರಂಪ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೧೬ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮುಜುಗರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ-ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಮ್ಯಾನ್‌ಹ್ಯಾಟನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು

೨೦೨೦ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತನಿಖೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಆರೋಪಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವು ಕಾವೇರುತ್ತಿರುವಾಗ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ-ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಅಟಾರ್ನಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ವರ್ಗೀಕೃತ ಗುಪ್ತಚರ ದಾಖಲೆಗಳ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಡಿಒಜೆ ನೇಮಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ವಕೀಲರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಮೆರಿಕ್ ಬಿ. ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಒಜೆನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬೈಡೆನ್ ಅವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಅಟಾರ್ನಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೈಡೆನ್, ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕೃತ ಗುಪ್ತಚರ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಬೈಡೆನ್ ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕೃತ ಗುಪ್ತಚರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶೇಷ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಸವಾಲು ಹಾಕಿರುವ ಮೈಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ತನಿಖೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷಾರೋಪ ಮಾಡದಿರಲ ಡಿಒಜೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲು ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಬರುವ ೨೦೨೪ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸಿರುವ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡೆನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟರು ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳಿಯೆಂದೂ, ದೇಶವನ್ನು ಉಗ್ರ ಎಡಪಂಥೀಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಮತ್ತಷ್ಟು ಧೃವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಈ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಡಿಒಜೆ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಂತೆ ಕಾಣಬಾರದು. ಇಲಾಖೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು.

