ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

June 16, 2023

ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುನ್ನ ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡುವ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದಂತಿದೆ. ಇದು ೨೨ನೇ ಆಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಆಯೋಗವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ೨೧ನೇ ಆಯೋಗವು ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ “ಅಗತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವೂ ಅಲ್ಲ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಪ್ರಗತಿಪರ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿವಿಧ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಗಮನವು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವತ್ತ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿತ್ತು. ಏಕರೂಪತೆಗಿಂತಲೂ ತಾರತಮ್ಯ ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತ್ತು. ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಹೇರುವ ಬದಲು ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ದತ್ತು ಮುಂತಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಎಲ್ಲ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತದ ರಾಜಕೀಯ ಅಗತ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಈ ಕುರಿತು ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲು ೨೦೧೮ರ ನಂತರ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏಕರೂಪ ನಾಗರೀಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಏಕರೂಪದ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲವಾದ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲಿನ ಹೇರಿಕೆಯಂತೆಯೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲು ಮೂಲಭೂತ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ೧೮ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು, ‘ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ’ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೂಡಲಾರದಂತೆ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದರೆ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರದ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಹಿಂದಿನ ಆಯೋಗವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಹರಿ ಬಿಟ್ಟ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ, ಕಂದಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ.

