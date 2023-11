ನಿಕಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ

November 27, 2023 11:03 am | Updated 11:03 am IST

೨೦೧೮ರ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೨೦೧೩ರಂತೆಯೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತದಾನ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊನೆಯ ಹಂತವು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ರೀತಿಗೆ ಗುಜ್ಜರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಆಡಿದರು. ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಫಲ ಬಂಡಾಯ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಪೈಲಟ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿ ಗುಜ್ಜರ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ದಾಳಿಯ ರೀತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಚಾರದ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜ್ಜರರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಲು ಅವರ ಶ್ರಮದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩ ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆಯಾದಾಗ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ₹೫೦ ಲಕ್ಷದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರಚಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ರಾಜಾಸ್ಥಾನದ ಭೂಪಟವನ್ನು ಎದೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಹೊರಡುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಜಕೀಯದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಮಾದರಿಯ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಓಲೈಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತು. ಮೋದಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಡಿಎಂಕೆಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ “ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಡ್ಡಿರುವ ಬೆದರಿಕೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೋದಿಯವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ತುರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿವೆ.

