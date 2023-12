ನಾಗರಿಕ ವಿಜಯ

December 05, 2023 11:40 am | Updated 11:40 am IST

ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಜೋರಾಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ (ಜೆಡ್.ಪಿ.ಎಂ) ಶೇ. ೩೭.೯, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮಿಜೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಎಂ.ಎನ್.ಎಫ್) ಶೇ. ೩೫.೧, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶೇ. ೨೦.೮ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಶೇ. ೫.೧ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ೪೦ರ ಪೈಕಿ ೨೭ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಜೆಡ್.ಪಿ.ಎಂ ಅತಂತ್ರ ಜನಾದೇಶದ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಆದರೆ ೩೬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎನ್.ಎಫ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೂತನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವು ಮುರಿದಿದೆ. ಎಂ.ಎನ್.ಎಫ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದೇನೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೋರಮ್ತಂಗಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷವು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಮಣಿಪುರದ ಕುಕಿ-ಜೋ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಐಕಮತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಾಂಗೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ನೋಡಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಜನಾಂಗೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಕೋಮುವಾದಿ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಆಡಳಿತದ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಜೆಡ್.ಪಿ.ಎಂಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆಡ್.ಪಿ.ಎಂ ಪಕ್ಷವು ಮಿಜೋರಾಂನ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬದಲಾವಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಾಲ್ದುಹೋಮ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬಲ ನೀಡಿತು. ಜೆಡ್.ಪಿ.ಎಂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಚಳುವಳಿಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಲೇ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಡಳಿತದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ ಸೀಮಿತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇ. ೮೫.ರಷ್ಟಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನೀಡಿದರೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಲ್ಲದು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.