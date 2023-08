ಚಿಪ್ ತಂತ್ರಗಳು

August 01, 2023 10:34 am | Updated 10:34 am IST

ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಚಿಪ್ ತಯಾರಕರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ವಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಭಾರತದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಶೇ. ೫೦ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಯುಎಸ್ಎ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕಾ ಮೂಲದ ಮೈಕ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪೆನಿಯು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಚ್ಚಿಸಿರುವ $೨.೭೫ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಗುರುತು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಮೈಕ್ರಾನ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನೂ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಚಿಪ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ-ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದಾದ ಅಪಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಯುಎಸ್ಎ ಘೋಷಿಸಿದ $೫೨ ಬಿಲಿಯನ್ ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಬಲವು $೨೦೦ ಬಿಲಿಯನ್ನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿ ಇಂಟೆಲ್ ಮಾತ್ರವೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿನಾದ್ಯಂತ $೮೦ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೨೦೨೧ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ $೧೦ ಬಿಲಿಯನ್ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದ $೨೦ ಬಿಲಿಯನ್ ಮೊತ್ತದ ಜಂಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮೈಕ್ರಾನ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ಫಲಪ್ರದವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿ ದಡ ಸೇರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧದಂತಹ ಅವಸರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ನೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಅಥವಾ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದ ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುಂಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀತಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಚಿಪ್ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಈ ಭರವಸೆಗಳು ಶೀಘ್ರ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ.

