ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು

November 10, 2023 10:16 am | Updated 10:16 am IST

ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ (ಅರೆವಾಹಕ) ಉತ್ಪಾದನಾ-ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳ (performance linked incentive - ಪಿಎಲ್‌ಐ) ನಿಧಿಯು ಶೇ. ೮೦ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೋಡಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಏನು ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಏನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇರಬೇಕು. ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ಗಾಗಿ ಪಿಎಲ್‌ಐ ಯೋಜನೆಯು ₹೧೭೦೦೦ ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಗಳಿಗೆ ₹೩೮,೬೦೧ ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಚಿಪ್‌ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ರೊಬೊಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೆ. ಆದರೆ ಈ ದುಬಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದು ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯ ಅಷ್ಟೂ ಹಣವನ್ನು ಅರ್ಹರು ಪಡೆದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೂ ಕೂಡಾ ಇದಾಗುವುದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ದೈತ್ಯರು ಅಗ್ಗದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಜಾಗತಿಕ ವಿತರಣಾ ಸರಪಳಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.

ಆದರೂ ಈ ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸುವ ಇತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ವಿನ್ಯಾಸ-ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯ ಬಹುಭಾಗವು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಜೋಡಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸೀಮಿತ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಪ್‌ಮೇಕರ್‌ಗಳು ಗಣನೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಪ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಈ ವಲಯವನ್ನೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಲಭ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಸಹ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗುರಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು -- ಈ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ-ಶೈಲಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಆಘಾತದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತದ ಸೈಬರ್ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸಲು ದೇಶೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಅಥವಾ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ? ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

