December 01, 2023

ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ. ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲೀಗ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೧ರ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ತತ್ಮದಾವ್ (ಜುಂಟಾ) ಈಗ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಜುಂಟಾ ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಯುದ್ಧ ಹೊಸ ಹಂತ ಮುಟ್ಟಿದೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬ್ರದರ್‌ಹುಡ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ (ಟಿಬಿಎ) ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಜುಂಟಾ ಹಲವಾರು ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಕಡೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿಬಿಎ ವಿರುದ್ಧ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ೨೦೧೦ ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಕರಣದ ನಂತರ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎನ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಶಕ್ತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು (ಎನ್.ಯು.ಜಿ) ರಚಿಸಿತು. ಕರೆನ್, ಕಚಿನ್, ಚಿನ್ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ನಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಂಡಾಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ, ತಾಂಗ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅರಾಕನ್ ಆರ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಟಿಬಿಎಯೊಳಗಿನ ಅನೇಕ ಗುಂಪುಗಳು ಈ ಮೊದಲು ಜುಂಟಾದ ಜೊತೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರೂ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಶಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಖೈನ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜುಂಟಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎನ್.ಯು.ಜಿ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರಪಡೆಗಳ ದಾಳಿಗಳು ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ಚಿನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜುಂಟಾವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜುಂಟಾ ನಡೆಸಿದ ದಂಗೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿವೆಯಾದರೂ ಎನ್.ಯು.ಜಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಸತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎನ್.ಯು.ಜಿ.ಯನ್ನು ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಜುಂಟಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಾರಣ ಚಿನ್ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಮಿಜೋರಾಂಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಜುಂಟಾದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೊರೆಹ್ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಮರಳಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಬಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯಲು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜುಂಟಾ ಹಿಂದಿರುಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಎನ್.ಯು.ಜಿ. ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನವ ದೆಹಲಿ ಜುಂಟಾದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.

