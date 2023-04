ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ

April 12, 2023 10:38 am | Updated 10:38 am IST

ಎಎಪಿ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷಗಳ ದಿಕ್ಕು-ದೆಸೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ

ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ವಿಜಯಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾದರಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ. ದೇಶದ ಅಪಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತವಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು (ಎಎಪಿ) ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ (ಇಸಿಐ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯೇ ಸರಿ. ಈಗ ಒಟ್ಟು ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ಪಂಜಾಬನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗಿನ ಮತಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ" ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಇಸಿಐ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅದು ಪೂರೈಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿರುವ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವು ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಎಎಪಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಲಿದೆ. ಎಎಪಿಯ ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗ ಅತ್ತ ಬೆಜೆಪಿಯ ಬಲಕ್ಕೂ ಇತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಎಡಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ನಿಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬದ್ಧತೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸಿಪಿಐ), ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಶನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಸಿಪಿಐನ ಅವನತಿ ಶುರುವಾಗಿ ದಶಕಗಳೇ ಆಗಿದೆ. ಕೇರಳದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೀಮಿತ ಚುನಾವಣಾ ಯಶಸ್ಸುಗಳೂ ಸಹ ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ದಕ್ಕಿರುವುದು. ೧೯೬೦ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ಎರಡೂ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ವಿಲೀನ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಸಹ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ೧೯೯೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಅವು ಭಿನ್ನ ದಾರಿ ತುಳಿದಿವೆ. ಎನ್‌ಸಿಪಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಚೇತರಿಕೆಯು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಆಟ ನಡ

