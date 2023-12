December 14, 2023 11:27 am | Updated 11:27 am IST

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಮೂರೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕರನ್ನು ಆರಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಯ್ಕೆಗಳಂತೆ ಛತ್ತೀಸ್‌ಘಢದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ ಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅವರು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಸಾಯಿ ನಂಬಿಗಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ನೇಮಕ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಆದಿವಾಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸರ್ಗುಜಾದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಎಲ್ಲಾ ೧೪ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅರುಣ್ ಸಾವೋ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಯಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಸಾವೋ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಓಲೈಸುವ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಪ್ರಬಲ ಸಾಹು ಒಬಿಸಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಅತಿ ನಿಕಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆಯೂ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಇರಾದೆ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಏಕೈಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಚಿವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿಯು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ೧೦ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೂ ಜಾತಿ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಬೇಕಿದೆ. ೧೮ ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ೨೦೧೬-೧೭ ಮತ್ತು ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ಭತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಾಕಿ ಬೋನಸ್ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಹತಾರಿ ವಂದನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹೧೨,೦೦೦ ವಿತರಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೭೬ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಒದಗಿಸುವ ಎರಡು ಮೀಸಲಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಈ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ರಾಜಭವನ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಜಗಳವು ಈಗ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಆದಿವಾಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಲುವು ತಾಳಬೇಕಿದೆ. ನಗರ ಮತದಾರರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಕಾಳಜಿಯತ್ತ ಕೂಡಾ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ.

