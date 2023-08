August 12, 2023 09:57 am | Updated 10:00 am IST

ಈಕ್ವೆಡಾರಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ೧೧ ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ಯೆಯು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವ ಸಂಘಟಿತ ಗ್ಯಾಂಗುಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಫರ್ನಾಂಡೊ ವಿಲ್ಲಾವಿಸೆನ್ಸಿಯೊ ಅವರು “ನಾರ್ಕೊ-ರಾಜಕೀಯ”ದ ಕಡು ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಗೆದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ-ಸುರಕ್ಷತಾ ಜೈಲು ನಿರ್ಮಿಸುವ, ಯುಎಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಈಕ್ವೆಡಾರಿನಿಂದ ಕೊಕೇನ್ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿರುವ ಎಡಪಂಥೀಯ ನಾಯಕ ರಾಫೆಲ್ ಕೊರಿಯಾ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವರು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಏರಿದರು. ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾವಿಸೆನ್ಸಿಯೊ ಸಹ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಲ ಸಮಯ ಅವರು ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕೊರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ನಂತರ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡ್ರಗ್ ಕಾರ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಶತ್ರು ಎಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಟ್ಟುಬಿಡದ ಹೋರಾಟವೇ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾದಂತಿದೆ. ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಕಾರ್ಟೆಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಆರು ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ನಾಗರೀಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹದಿನೆಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುಟ್ಟ ದೇಶ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ೨೦೧೭-೧೮ ರವರೆಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಕೊಕೇನಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರಾದ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೆರುವಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ದೇಶದತ್ತ ಗ್ಯಾಂಗುಗಳ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ೨೦೧೯ರಿಂದ ಕೊಲೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ೪೮೦೦ ಕೊಲೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಎರಡು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಫಿಯಾಗಳು: ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಕಾರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ಯಾಂಗುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅವರ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾಂಗುಗಳು ಜೈಲುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನೆಲೆಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಹೋರಾಟದ ವಲಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿವೆ, ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆ ಜಾಲವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿಲ್ಲೆರ್ಮೊ ಲಾಸ್ಸೊ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಟೆಲ್‌ಗಳು ಸಮಾನಾಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಭಯವೇ ವಿಲ್ಲಾವಿಸೆನ್ಸಿಯೊ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈಕ್ವೆಡಾರಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಂಡವವಾಡಿ ದೇಶವು “ವಿಫಲ ರಾಷ್ಟ್ರ”ವಾಗುವ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ಲಾವಿಸೆನ್ಸಿಯೊ ಅವರ ಭದ್ರತೆಯು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಕೊಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಿಯಿಲ್ಲದ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.