ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಆರೈಕೆ

April 21, 2023 10:16 am | Updated 10:16 am IST

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನೂತನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ಶೇ. ೩೬ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಶೇ. ೬೫ರಷ್ಟು ರೇಬೀಸ್ ಸಾವುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ೨೦೧೨-೨೨ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಬೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ೬೬೪೪ ಶಂಕಿತ ರೇಬೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ರೇಬೀಸ್ ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೮ ರಂದು ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೨೩, ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ (ನಾಯಿಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೦೧, ರಂತೆಯೇ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿವೆ: ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಅವು ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ರೋಗ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಪದ್ರವಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ೨೦೨೩ರ ನಿಯಮಗಳು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಮರಳಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ೨೦೦೧ರ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲ ಬಹುಪಾಲು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು, ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಮರಳಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಅಮಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇನೂ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂತಾನಹರಣ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಕೂಡಾ ನಾಯಿಗಳು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ದಾರಿಹೋಕರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ೨೦೨೩ರ ನಿಯಮಗಳು ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಾಯಿಗಳ ನಿರಾಶ್ರಿತತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು"ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು" ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಿಯಮಗಳು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳ ನಿರಾಶ್ರಿತತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಭಾರತ ಪ್ರಾಣಿ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ದಿ ಹಿಂದೂ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ "ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ-ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ೨೦೦೧ರ ನಿ

