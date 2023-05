ರಾಜಧಾನಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

May 22, 2023 09:11 am | Updated 09:11 am IST

ದೆಹಲಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಬಿಜೆಪಿ-ಎಎಪಿ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ

ದೆಹಲಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಮೇ ೧೧ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಅತ್ತ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ದೆಹಲಿ ಆಕ್ಟ್, ೧೯೯೧, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಘಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಅದರ ತರುವಾಯ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಲವು ಬಾರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರವು ಅವರು ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬಹುದೋ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಹೇಳಿದೆ. ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಪಿನ ಆಧಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾನೂನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಧರಿಸಿದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಡಿ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ತಾನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಬಹುಮತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಳ ಹಂತದ ಸರ್ಕಾರಗಳೂ ಸಹ ಚುನಾಯಿತವೇ ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಗೌರವ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬಾರದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮತದಾರರ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಪ್ರಾಂತೀಯತೆಯ ವಾದ ಹೂಡಬಹುದಾದರೂ, ಸ್ವತಃ ಎಎಪಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಪರವಾಗಿದೆ. ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಂತೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಎಎಪಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರದ ನಡೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿತು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ವರಹಿತ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎರಡೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಎಎಪಿ ಇದರ ಬಲಿಪಶುವೂ ಹೌದು, ಖಳನಾಯಕನೂ ಹೌದು. ADVERTISEMENT

