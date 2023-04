ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭೆ

April 11, 2023 12:51 pm | Updated 12:51 pm IST

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು

ಚಾತುರ್ವಾಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹುಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಣತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ 2022ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ 3167 ಹುಲಿಗಳಿವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಗಣತಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದು 2018ರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತಾಗ ಸುಮಾರು 2,967 ಹುಲಿಗಳಿದ್ದವು. ಗಣತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು 2022ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಂತೂ ಇದೆ. ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್)ಯ 50ನೇ ವರ್ಷ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಾಮವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಅವನತಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಹುಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ 1973ರಿಂದಲೂ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದು ಹುಲಿಗಳ ಸಂತತಿ ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ನಷ್ಟೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಭಾರತದ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಧಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. “ಹುಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ” (ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್) ವರದಿಯು ಭಾರತದ ಐದು ಮುಖ್ಯ ಹುಲಿ ವಲಯಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅರಣ್ಯನಾಶ ಮತ್ತು ಹುಲಿಯ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು, ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ 871 ವಿಭಿನ್ನ ಹುಲಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಕೇವಲ 824 ವಿಭಿನ್ನ ಹುಲಿಗಳ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿಯಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ, ರಕ್ಷಿತ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳ ಹೊರಗೂ ಹುಲಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹುಲಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 1973ರಲ್ಲಿದ್ದ 9 ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 53ಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೂ ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಗಂಭೀರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಚತ್ತೀಸ್‌ಘರ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡುಸಂತತಿಯ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು, ಬೇಟೆ, ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ-ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಘರ್ಷ, ದನ ಮೇಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು, ಮರಗಳಲ್ಲದ ಇತರ ಕಾಡಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅತೀವವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಬೆಂಕಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಸೇರಿವೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು 4000 ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ; ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೆಲವನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ನಡುವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು, ಈ ಭವ್ಯ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಘನತೆಯ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾಗಿದಾರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೀತಾ, ಚಿರತೆ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹ ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ADVERTISEMENT

