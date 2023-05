ಉತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ತಡೆ

May 05, 2023 10:06 am | Updated 10:22 am IST

ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸೇವಾ ವಲಯದ ಅಂತಃಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು

ಎಸ್&ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅವರ ಪಿಎಂಐ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಾರತದ ಸೇವಾ ವಲಯವು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಂವಹನಗಳಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ೪೦೦ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸೂಚ್ಯಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ೬೨ ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ೧೫೩ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ೧೩ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ೨೦೦೫ ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ೫೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ೨೦೨೨-೨೩ರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಪಿಎಂಐ ಸುಮಾರು ೫೭.೩ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ೨೦೨೨-೨೩ ರ ಎರಡನೇ ಮುಂಗಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇ. ೪.೧ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕೇವಲ ಶೇ. ೧.೬ ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ - ಇವೆರಡೂ ೨೦೨೧ ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೧೦ ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದವು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು, ೨೦೨೨-೨೩ರಲ್ಲಿ ಶೇ. ೯.೧ ರಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೮.೪ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಾ ವಲಯವು ೨೦೨೨-೨೩ರಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ. ೬.೭ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ. ೭ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದ ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತುಗಳು ೨೦೨೨-೨೩ ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ $೩೨೫ ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೨೮ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಗಳ ಆಮದಿನ ಎದುರಿಗೆ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಯು, ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಮದು ರಫ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂದಾಜು ಶೇ. ೪೦ರಷ್ಟು ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ರಫ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇ. ೩ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೨೯ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನ ಪಿಎಂಐ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೇವಾವಲಯದ ರಫ್ತುಗಳೂ ಸಹ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ಸೇವಾ ರಫ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಬಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ನಡುವೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಕೋಲಾಹಲವು ಆತಂಕಕಾರಿ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮಂದವಾಗಬಹುದು. ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಒದಗಿಸಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಹೊಸತಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದು ವೇದ್ಯ. ಪಿಎಂಐ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನ ಭರಾಟೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿರುವ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ. ADVERTISEMENT

