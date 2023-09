ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಸುವುದು

September 08, 2023 10:56 am | Updated 10:56 am IST

ಜಿ-೨೦ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಆತಿಥೇಯ ದೇಶವಾಗಿ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಣ. ಜಿ-೭ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳೂ ಸೇರಿರುವ ಜಿ-೨೦ ಗುಂಪು ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಜಿ-೨೦ “ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಾಧಿಸಲು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ವೇದಿಕೆ” ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಅನೇಕ ತೊಡಕುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳ ಕೈಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಿ-೨೦ ಗುಂಪನ್ನು ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೊಕೊ ವಿಡೋಡೊ ಮಾಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ಕೀವ್‌ಗೆ ಸ್ವತಃ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದುರ್ಬಲ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಸಲು ಶಕ್ಯರಾದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಭಾರತದ ಜಿ-೨೦ ಶೆರ್ಪಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಜಿ-೨೦ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಬದಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕರಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇನ್ನು ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರದೇ.

ಈ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಜಿ-೨೦ ಸಭೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಯುಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೋದಿಯವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು, ಆಹಾರ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ, ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತವು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಮೋದಿಯವರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಜಿ-೨೦ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ೨೨೦ ಜಿ-೨೦ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದ ೬೦ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರೀ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಿ-೨೦ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಜಿ-೨೦ ಕ್ಷಣವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ “ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ” ದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

