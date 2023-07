ಮಸುಕಾದ ಗೆರೆಗಳು

July 10, 2023 10:23 am | Updated 10:23 am IST

ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಯುಕ್ರೇನಿಗೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬೈಡೆನ್ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಧಾರವು ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಷ್ಯನ್ನರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಅಮೆರಿಕಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬುಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತೆ ಸ್ಫೋಟಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕವು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಫೋಟಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದು ನಂತರ ಸ್ಫೋಟಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ೧೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಕಾರಣ. ಅಮೆರಿಕಾ ಈ ನಿಷೇಧ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಈ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಇದು ಯುದ್ಧಾಪರಾಧ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ “ಯು-ಟರ್ನ್” ಮಾಡಿ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಯುಕ್ರೇನಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿರುವ ೪೨ನೇ ಕಂತಿನ ನೆರವಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇದು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫಿರಂಗಿಗಳೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಪಶ್ಚಿಮದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ರಷ್ಯಾದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತ ಯುದ್ಧವು ಪಶ್ಚಿಮದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ಫಿರಂಗಿದಳದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅನಾನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಖಾರ್ಕಿವ್ ಮತ್ತು ಖೆರ್ಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ತ್ವರಿತ ವಿಜಯ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮವು ಎಣೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ನರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ದಕ್ಷಿಣದ ಖೆರ್ಸನ್‌ನಿಂದ ಈಶಾನ್ಯದ ಖಾರ್ಕಿವ್‌ನ ಹೊರವಲಯಗಳವರೆಗೆ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಭೇಧಿಸಲು ಯುಕ್ರೇನಿಯನ್ನರು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಯುಕ್ರೇನಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಡಾನ್ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ ಜಾಪೊರಿಝಿಯಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಇನ್ನೂ ದೂರದ ಮಾತು. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯ ಈ ವಾಸ್ತವತೆಯೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡೆನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ “ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ” ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ. ಆದರೂ ಇದು ಟೀಕಾರ್ಹ. ಯುಕ್ರೇನಿನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಎಸಗಿದ ಆಪಾದಿತ ಯುದ್ಧಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ದೇಶ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಸಹ ಡೊನ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ನೈತಿಕ ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಗರೀಕರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಗೆರೆಯು ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹದಿನಾರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯ ವಾಸ್ತವತೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ.

