ತಡವಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ

March 11, 2023 10:21 am | Updated 10:21 am IST

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಭಾರತವು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾರ್ಚ್ ೭ ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ BrokerChooser.com ನ ಜುಲೈ ೨೦೨೧ರ ವರದಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದಾಜು ೧೦.೦೭ ಕೋಟಿ 'ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾಲೀಕ'ರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾಲೀಕರಿರುವ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಊಹಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ "ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಣದ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಜನವರಿ ೩೧ರಂತೆ ಈ ತನಿಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ₹೯೩೬ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಈಗ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗುವ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹರಿದುಬರುವ ದುಡ್ಡಿನ ಮೂಲವನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇಂಟರ್‌ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಎಫ್‌ಎಟಿಎಫ್) ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅನಾಮಧೇಯತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ತಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಬಹುಪಾಲು ದೇಶಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜಿ-೨೦ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಭಾರತವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವ

