ಹಣದುಬ್ಬರ ಇಳಿಕೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

June 15, 2023 09:54 am | Updated 10:03 am IST

ADVERTISEMENT

ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ವೇಗವು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ೨೫-ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ ಶೇ. ೪.೨೫ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಇದು ಮೇ ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. ೭ರಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಬೆಳೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಪ್ರಮುಖ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೆ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಕುಸಿತದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವರೆಗೆ ವಿತ್ತೀಯ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು (ಸಿಪಿಐ) ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೦.೫೧ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಿತ್ತು. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸುಮಾರು ೯೩ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶೇ. ೨.೯೧ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವುದು. ಅಡುಗೆ ತೈಲಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. ೧೬ರಷ್ಟು ಇಳಿದಿರುವುದು ಒಟ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಿಪಿಐನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೧೦ರಷ್ಟು ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರವಿಳಿತವು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಧಾನ್ಯಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ೧೦೦ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಶೇ. ೧೨.೭ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಳಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಪಾಯವು ಸಿಪಿಐನ ಶೇ. ೪೬ರಷ್ಟು ತೂಕ ಇರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದರ ೧೨ ಉಪ-ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಉಪಗುಂಪುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೇನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ತರಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲು, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳೆಲ್ಲದರ ಬೆಲೆಯೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಶೇ. ೮.೨ ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. ೩.೩೫ ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನ ಶೇ. ೧.೭ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಇತರ ಆಹಾರ ವರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೯ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿಯೂ ಅದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಶೇ. ೦.೬೭ ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲವಾದ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಳೆಗಳ ಬೆಲೆಯು ೧೨೮ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಏರಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ. ೬.೫೬ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿಯೂ ಶೇ.೧.೨೧ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಇರುವಾಗ ಬೇಳೆಗಳ ಬೆಲೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಕೇಂದ್ರವು ಜೂನ್೨ರಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೧ರವರೆಗೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆ ಶೇ. ೮.೮ ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಬಿಐನ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. ೧೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ತಾವು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ.

