October 26, 2023 10:26 am | Updated 10:27 am IST

೨೦೧೫ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಲೆಂಡಿನ ಬಲಪಂಥೀಯ ಲಾ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಪಕ್ಷವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೫ರ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ೧೯೮೯ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಂನ ಪತನದ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪೋಲಿಷ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಪಿಐಎಸ್ ಇಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಕ್ಷವು ಪೋಲೆಂಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಒಲಿಗಾರ್ಕಿಯಿಂದ ಅದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಾನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟಸ್ಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸೆಂಟ್ರಿಸ್ಟ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಗರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ದೇಶವು ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರದತ್ತ ಸಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿತು. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪಿಐಎಸ್ ಪೋಲೆಂಡಿನ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವು ಉದಾರವಾದಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿದೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ, ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು, ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಿಐಎಸ್ ಪಕ್ಷವು ಶೇ. ೩೫.೩೮ ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ೨೦೦ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತಾದರೂ ಸಂಸತ್ತಿನ ೪೬೦ ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಹುಮತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟವು ಶೇ. ೩೦.೭೦ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ೨೪೮ ಸದಸ್ಯರ ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿರುವ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ನಾಗರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪಿಐಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಟಸ್ಕ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಇಯುನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಗರ್ಭಪಾತದ ಭಾಗಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆ ಇರಲಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಗಳಗಳಿದ್ದರೂ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಐಎಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಯುಕ್ರೇನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು. ಮಾಜಿ ಇಯು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಟಸ್ಕ್ ಅವರು ಯುಕ್ರೇನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತು ಇಯು ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟಸ್ಕ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಐಎಸ್‌ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಡ್ರೆಜ್ ಡುಡಾ ಅವರು ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಟಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನೇ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇನೂ ಖಾತ್ರಿಯಿಲ್ಲ. ಪಿಐಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮೊದಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೆ ಅದು ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಟಸ್ಕ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡುಡಾ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟಸ್ಕ್‌ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟದೊಳಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತವಿದೆಯಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡಿನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾ-ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸದಂತೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದೂ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಆರ್ಥಿಕತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಟಸ್ಕ್‌ ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು.

