ಕೆಟ್ಟ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನ 

December 11, 2023 12:01 pm | Updated 12:01 pm IST

ಸದನದ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೮ ರಂದು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮತದ ಮೂಲಕ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿರುವುದು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರೊಬ್ಬರ ಮತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ೬:೪ ಬಹುಮತದಿಂದ ಸಮಿತಿಯು ಆಕೆಯನ್ನು ‘ಅನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆ,’ ‘ಸವಲತ್ತುಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ’ ಮತ್ತು ‘ಸದನದ ಅವಹೇಳನ’ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರೊಬ್ಬರು ಮಹುವಾ ಅವರ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ಹೊರಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳಿವು. ೨೦೦೫ರಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದು ನಡೆಸಿದ ಕುಟುಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ೧೧ ಸಂಸದರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ವರದಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದು ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆ ಇತ್ತು. ಮಹುವಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ದರ್ಶನ್ ಹಿರಾನಂದಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರುವುದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ವಿನಿಮಯದ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಿತಿಯು ಆಕೆಯನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತು.

ಮಾಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಾನಂದಾನಿ ಸಮೂಹದ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಮಾನ ಅಂಶಗಳು ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉಕ್ಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಹೀರಾನಂದಾನಿ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಹಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮೂಹಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾರವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಂಸದರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವು ತೆಳುವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕರಡು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಡ್ಡಬೇಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದುರಂತ. ನೀತಿ ನಿಯಮ ಸಮಿತಿ ವರದಿಗೂ ಅದೇ ಗತಿ ಬಂದಿದೆ. ೪೯೫ ಪುಟಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ದಿನವೇ ಅದನ್ನು ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸದಸ್ಯರು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಓದಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿರುವ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ಇನ್ನೂ ಋಜು ಆಗಿಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಶಕುನವೇ ಸರಿ. ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

