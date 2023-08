August 25, 2023 11:05 am | Updated 11:05 am IST

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಫ್ಯೂ ಥಾಯ್ ಪಕ್ಷದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೆತ್ತಾ ಥಾವಿಸಿನ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತದ ಕಡೆಗೆ ದೇಶ ಹೊರಳಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸೇನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಾಡಳಿತ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಕ್ಷವು ಸೇನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಾಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾದ ಫ್ಯೂ ಥಾಯ್ ಪಕ್ಷವು ಸೇನೆ ಬೆಂಬಲಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್‌ನ ನಾಯಕರಾದ ಪಿಟಾ ಲಿಮ್ಜಾರೋನ್ರಾಟ್ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ತರುವುದು, ಸೇನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಲೆಸ್-ಮೆಜೆಸ್ಟೆ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಪಿಟಾ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ ಸೇನೆ ನೇಮಿಸಿದ ಸೆನೆಟರ್‌ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದರು. ಈಗ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಷೇರುಗಳ ವಿವರ ಮರೆಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನಂತರ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಲೆಸ್-ಮೆಜೆಸ್ಟೆ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಭರವಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಅದರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಲವು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆಯಾದರೂ, ಅದರ ಸೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಥಾಯ್ ಸೇನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾರಿ ದಂಗೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವು ಈ ದಂಗೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸೇನೆಯ ಬಿಗಿಹಿಡಿತ ಆಗಾಗ ಜನರ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫ್ಯೂ ಥಾಯ್ ಪಕ್ಷವು ೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಥಕ್ಸಿನ್ ಶಿನಾವತ್ರಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರ ಚಳುವಳಿಯ ಮೂರನೇ ಅವತರಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಫ್ಯೂ ಥಾಯ್ ಪಕ್ಷವು ಸೇನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಒಮ್ಮತ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಮುಂದುಮಾಡಿ ಲೆಸ್-ಮೆಜೆಸ್ಟೆ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗ ನಿಲುವು ತಾಳಿದೆ. ಅವರು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ “ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ” ಮತ್ತು “ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ” ಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಥಕ್ಸಿನ್ ಶಿನಾವತ್ರಾ ೧೫ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪುನರಾಗಮನ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ರಾಜಮನೆತನದ ಕ್ಷಮಾದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಫ್ಯೂ ಥಾಯ್ ಪಕ್ಷವು ಒಳಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಥಾಯ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದನ್ನು ಏನೇ ಕರೆಯಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲ. ಮಿಲಿಟರಿ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ, ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ತಿರುಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನ ಚಾಲನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ “ರಿಮೋಟ್-ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ” ಒಳಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೆತ್ತಾ ಥಾವಿಸಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

