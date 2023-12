ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

December 23, 2023 10:43 am | Updated 10:43 am IST

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಗಡಿಗಳ ಎಲ್ಲೆ ಇರಕೂಡದು. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ೨೪ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಲೇಖಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಡೋಗ್ರಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ಮಣಿಪುರಿ, ಒಡಿಯಾ, ಪಂಜಾಬಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಸಿಂಧಿ, ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಬೋಡೋ, ಬಂಗಾಳಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ಸಂತಾಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು, ಆರು ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಐದು ಸಣ್ಣ ಕಥಾಸಂಕಲನಗಳು, ಮೂರು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳಿಗೆ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುವ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಷೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಎತ್ತಿತೋರುವ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯಾದರೂ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಲಾರರು, ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಬರಹಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಪಠ್ಯಗಳಾಗಬಹುದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೃತಿಗಳು ಅನುವಾದ ಆಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹೋದ ಗುಪ್ತರತ್ನಗಳನ್ನು ಓದುಗರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ‘ದಿ ಹಿಂದೂ ಫಿಕ್ಷನ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ರಿಕ್ವಿಮ್ ಇನ್ ರಾಗ ಜಾನಕಿ’ಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ನೀಲಂ ಸರಣ್ ಗೌರ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಈಗ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ೧೯೫೫ ರಿಂದಲೂ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬುಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಪುಲಿಟ್ಜರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಂತೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬಾರದಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ. ೧೯೫೪ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು “ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ೨೪ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ” ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಾ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು, ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಕೊಂಚ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದೆಯಾದರೂ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅಥವಾ ಅನುವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಡೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಗಳಿವೆಯಾದರೂ ಸಿಗುವುದೇ ಬಲು ಕಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.

