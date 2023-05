ಅಸಮತೆ, ಅಧಿಕಾರ

May 13, 2023 10:40 am | Updated 10:40 am IST

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ

ADVERTISEMENT ಅಸಮತೋಲಿತ (asymmetric) ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ (ಜಿಎನ್‌ಸಿಟಿಡಿ) ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠವು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸದ್ಯ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತು ಈ ಬಗೆಗಿನ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತ ಇರುವುದರಿಂದ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸರ್ವಾನುಮತದ ತೀರ್ಪು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕುಶ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಅದರ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಐವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠದ ಸರ್ವಾನುಮತದ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಚುನಾಯಿತರಲ್ಲದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಆಡಳಿತಗಾರರು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ “ಎನ್‌ಸಿಟಿಡಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠದ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರದ ತಿಕ್ಕಾಟವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾರದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲದು. ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವವರ ನಡುವೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೇಳಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಶಮನವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೨೧ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಮೂಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು. ಅದರ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಕೂಡಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ADVERTISEMENT

