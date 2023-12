ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ

December 25, 2023 09:55 am | Updated 09:55 am IST

ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೊಸದಾಗಿ ಚುನಾಯಿತವಾದ ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿಯ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಹಸನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತೊಂದು ತಿರುವು ಅಷ್ಟೆ. ಜನವರಿ ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಜರಂಗ್ ಪೂನಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಆಗಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟದ ತರಬೇತುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಗುರುವಾರ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ೧೫ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ೧೩ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರ ಮನೆಯೇ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರೆದುರು ಕೊರಳ ತುಂಬಾ ಹಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರ ಪಕ್ಕ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಂತಿದ್ದದ್ದು ಈಗಲೂ ಒಕ್ಕೂಟ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಯೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ ತನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿನೇಶ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಭಜರಂಗ್ ಪೂನಿಯಾ ತಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಬಹುಶಃ ಈ ಮುಜುಗರದ ಘಟನೆಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು. ಸಚಿವಾಲಯವು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೇಮ್ ಚಂದ್ ಲೋಚಬ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಆವರಣದಿಂದಲೇ ಈಗಲೂ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಚಂದ್ ಲೋಚಬ್ ಅವರು ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರ ವಿರೋಧಿ ಬಣದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೂ ಸಹ ತಾವು ಆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ತೋರುತ್ತಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿಯೇನೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಪರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರತಿಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಆಯೋಗವೂ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ಕೂತಿತ್ತು. ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು.

