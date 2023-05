ಆರೋಪಮುಕ್ತ ಅಲ್ಲ

May 24, 2023 09:38 am | Updated 09:38 am IST

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೇಮಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯು ಸೆಬಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ

ADVERTISEMENT ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ರಿಸರ್ಚ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು-ಹಿಡುವಳಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆರೋಪಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸೆಬಿ)ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಮೇ ೨ರ ಮಿತಿ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತನಿಖೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸೆಬಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿತು. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಂಚಲತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಈ ತನಿಖೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ನಡೆದಿದೆಯೆನ್ನಲಾದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಷೇರುಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ ರವರೆಗಿನ ೫೭ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟು ೮೪೯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ “ಎಚ್ಚರಿಕೆ”ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇವು ನಾಲ್ಕು ವರದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎ.ಎಂ. ಸಾಪ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ರ ಮೊದಲ ವರದಿಯೇ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರತ್ತ ಸೆಬಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಇದು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅಕ್ಟೊಬರ್ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೨೫ರಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು-ಹಿಡುವಳಿ ನಿಯಮದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪಾರೀ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಇತರೆ ಕಂಪೆನಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ “ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ವೈಫಲ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು, ಆದರೆ ಈ ತನಿಖೆಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮುಗಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್‌ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು-ಹಿಡುವಳಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದು, ಅದು ತನ್ನದೇ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. “ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟು ವಿಫಲವಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ...ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ಜಾರಿ ನೀತಿ ಇರಬೇಕು,” ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ೧೩ ವಿದೇಶೀ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ೪೨ ಅಂತಿಮ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸೆಬಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹಿಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿರುಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ವಿಫಲವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಕವು ಸ್ವತಃ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕುರಿತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿರುವುದು. ಇದು ಸೇಬಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ’ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡುವ ಇಂತಹ ಕಾನೂನು ಅಪರೂಪದ ನಿದರ್ಶನ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತ ಕಾಯುವ ಸೆಬಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.