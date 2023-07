ಅಪೂರ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ

July 05, 2023 10:34 am | Updated 10:34 am IST

ವಿಶೇಷ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಈ ತಿಂಗಳು ಆರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯವು ವಿಭಿನ್ನ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದ, ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದೇಶವನ್ನು ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ ಎಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಆಘಾತದ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ನೀಡಿತು. ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಆರಂಭಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸವಾಲುಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ವಾರ್ಷಿಕ ₹೫ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಈ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಇ-ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಂಚಕರು ಮೊರೆಹೋದ ನಕಲಿ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮವು ಅವರನ್ನೂ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು.

ಬಿಗಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪುಟಿದೆದ್ದಿರುವುದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ ಆದಾಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಬಹು ದರದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದಾಗಲೂ ಆದಾಯ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಳೆದ ೭೨ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ₹೧.೬ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ₹೧.೭ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶೇ. ೧೨ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಮಧ್ಯೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯ ಕುಸಿತ ಕಾಣಬಹುದಾದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಹಾರದ ಮೂಲಕ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯವು ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ, ಸರಳ ತೆರಿಗೆ (ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಘಾತದ ಕಾರಣ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಸೆಸ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೬ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸದಿರುವ ಕಾರಣ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರವು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಬಹು ದರದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಂತಹ ಹೊರಗಿಡಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಲಾಭಗಳು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸಬೇಕು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.