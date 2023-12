ಹಿಮಾವೃತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

December 09, 2023 10:33 am | Updated 10:33 am IST

ಕ್ರಯೋಸ್ಪಿಯರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಳೆಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಪಕಗಳು. ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ, “ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ೨೦೧೧-೨೦೨೦”, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರ್ಗಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೨೦೧೧ ರಿಂದ ೨೦೨೦ರವೆರೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ನೀರ್ಗಲ್ಲುಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ತೆಳುವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀರ್ಗಲ್ಲುಗಳು ಕರಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀರ್ಗಲ್ಲುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೆಲವು ನೀರ್ಗಲ್ಲುಗಳು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಹಿಮ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೋಗುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಋವೆಂಜೊರಿ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ನೀರ್ಗಲ್ಲುಗಳು ೨೦೩೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿವೆ ಮತ್ತು ೨೦೪೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋದಲ್ಲಿ ನೀರ್ಗಲ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಗಿಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಹಿಮನದಿಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ೨೦೧೩ರ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪ್ರವಾಹವು ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀರ್ಗಲ್ಲು ಕರಗಿದ್ದರಿಂದ ಆದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಹಿಮನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಲೊನಾಕ್ ಸರೋವರವು ಕರಗುತ್ತಿರುವ ನೀರ್ಗಲ್ಲಿನಿಂದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಚುಂಗ್‌ಥಾಂಗ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರದಿಯು ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀರ್ಗಲ್ಲುಗಳ ಕಣ್ಮರೆ “೨೦೧೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಶಕಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. ೬೫ ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ, ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತಾಪಮಾನವು ೨.೫° - ೩° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನೀರ್ಗಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. ೫೫ ರಿಂದ ಶೇ. ೭೫ರಷ್ಟು ಕರಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ೨೦೫೦ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕಡಿತ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ನೀರ್ಗಲ್ಲುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಅವುಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ನೀರ್ಗಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಅರಿವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹಿಮನದಿ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಚಂಡಮಾರುತಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ನೀರ್ಗಲ್ಲುಗಳ ಕರಗುವಿಕೆ, ಹಿಮನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಪಾಯದ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

