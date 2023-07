July 19, 2023 09:50 am | Updated 09:51 am IST

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ) ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವಿರುವಂಥ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ೨೦೨೬ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ನಗರವು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿಯೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಡರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಗರ ಹಣಕಾಸು ತೊಂದರೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೊಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದ ವಿಕ್ಟೊರಿಯಾ ನಗರವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ೨.೬ ಶತಕೋಟಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಈಗ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲು ೬ ಶತಕೋಟಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಫೆಡರಲ್ ಅನುದಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ನಗರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಡಿ ನಲುಗುತ್ತಿರುವಾಗ ೧೨ ದಿನಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅನುದಾನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರಿ ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆಯಾದರೂ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ವಿಭಿನ್ನ ಆದಾಯ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ೨೦೩೨ರ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ೨೦೩೨ರ ಒಲಂಪಿಕ್ಸಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೇಶವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ನಗರವು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಘಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರೀಡಾಕೊಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವೆಚ್ಚವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ವಾದಿಸಿದೆ.

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕ್ರೇಗ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕ್ಟೊರಿಯಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಜಾನ್ ಪೆಸುಟ್ಟೊ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ‘ಬೃಹತ್ ಅವಮಾನ’ ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೊಟಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚ ನಿಜಕ್ಕೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದ ಈ ಘೋಷಣೆ ಇಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ೧೯೩೦ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಒಟ್ಟು ೨೨ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ೧೮ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ದೇಶಗಳು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೊಟಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಲ್ಲದೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ನಡೆಸುವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಔಚಿತ್ಯವಾದರೂ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ.

