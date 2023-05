ಗಣ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ

May 20, 2023 11:37 am | Updated 11:37 am IST

ಜಿ-೨೦ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಜಿ-೭ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತವಾಗಿರುವ ಜಿ-೭ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಜಪಾನಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಜಿ-೭ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು “ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ” ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅವರು ಭಾರತ ಜಿ-೨೦ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಜಿ-೭ಗೆ ಜಪಾನಿನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಿ-೨೦ಗೆ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಆತಿಥೇಯ ಜಪಾನ್ ರಷ್ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಪಾನಿನ ರಾಯಭಾರಿಯು ಪುಟಿನ್ ತಮ್ಮ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ತೆರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿ-೭ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು - ಯುಎಸ್ಎ, ಯುಕೆ, ಕೆನಡಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಇಯು - ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದುವರೆಗೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಕೊಮೊರೊಸ್ ಮತ್ತು ಕುಕ್ ದ್ವೀಪಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರಗಿನ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಆಗ ಕಟು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಂಚ ಹದಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾರತದ್ದು. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ “ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ದನಿ”ಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿ-೭ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಹಾರ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದೆ. ಯುಕ್ರೇನಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಜಿ-೭ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆತಿಥೇಯ ಜಪಾನಿನ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರ ಗಮನ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಸಭೆಯತ್ತ ಇರುತ್ತದೆ. ಯುಕ್ರೇನಿನನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈರ್ವ ನಾಯಕರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ-೨೦ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಯವರಿಗೆ ಮೋದಿಯವರು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೆ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಿ-೭ ದೇಶಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. ರಷ್ಯಾ-ಯುಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಹೊರತಾಗಿ, ಜಿ-೭ ಮತ್ತು ಜಿ-೭+ ದೇಶಗಳ ಸಾಲದ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು “ಸಾಲದ ಬಲೆ”ಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಒಕ್ಕೂಟಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ದಣಿಯಾಗಲಿದೆ. ೧೯೪೫ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬಿನಿಂದ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ಹಿರೊಶಿಮಾದಿಂದ ಪರಮಾಣು ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುರಿತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು ಜಪಾನ್ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಪ್ರಸರಣ ತಡೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಡಳಿತದ ಸದಸ್ಯನಲ್ಲದ, ಆದರೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಧ್ವನಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಜಿ-೭ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜಿ-೭ ಗಣ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಟ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜಿ-೨೦ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನೂ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಒತ್ತಬಹುದು. ADVERTISEMENT

