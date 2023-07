ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ

July 01, 2023 11:46 am | Updated 12:04 pm IST

ADVERTISEMENT

ಟಿ.ಎಸ್. ಸಿಂಗ್‌ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಅತ್ತ ಅವರ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವೂ ಹೌದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಬಳಿಕ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು ಬಘೇಲ್‌. ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ ಬಘೇಲ್‌ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜನಾಂದೋಲನ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ೯೦ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ೬೮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನಂತರವೂ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲದ ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿತು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದೂ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುವ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸಿತು, ಇದು ಪಕ್ಷದ ಇತರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇರುಸುಮುರುಸು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಿಂದ ದೂರ ನಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಬಘೇಲ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ಅಜಿತ್ ಜೋಗಿ ಅವರಡಿ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ದೂರ ಸರಿದರಾದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಸೊರಗಿತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಬಘೇಲ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು. ಸಿಂಗ್‌ದೇವ್ ಅವರ ಬಡ್ತಿಯು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.