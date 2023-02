ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು: ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದ

February 20, 2023 10:35 am | Updated 10:35 am IST

ದೆಹಲಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಮತ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಡೆದು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನವನ್ನು ಮೊಗ್ಗಿನಲ್ಲೇ ಚಿವುಟಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ದೆಹಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಹಾಪೌರರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲದ ವಾದವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿಯೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಕಾನೂನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್-ಗವರ್ನರ್‌ರಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಹತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿರುವ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ನಗರದ ಮಹಾಪೌರರ ಚುನಾವಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಬಂಧವು ಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತು ಉಪಮಹಾಪೌರರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಮೊದಲ ಸಭೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. “ಸಭೆಗಳು” “ಮೊದಲ ಸಭೆ” ಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುವುದು ವಿಕೃತ ರಾಜಕೀಯ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೆಹಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಮಹಾಪೌರರ ಆಯ್ಕೆಯು ಈ ವಿವಾದದ ಸುತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಎಪಿ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ೨೫೦ ಸದಸ್ಯರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ೧೩೪ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಎಪಿಯ ನಿಲುವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚ್ಛೇದ ೨೪೩ ಆರ್ (೨) ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ೩(೩)(ಬಿ)(೧) ರಡಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವು ಇತರೆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಮೊದಲ ಸಭೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಸಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ನಗರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಹತ್ತು ಜನರನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿ.ಕೆ. ಸಕ್ಸೆನಾ ಅವರು ಮಹಾಪೌರರು, ಉಪಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೨ರಂದು ನಡೆಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂಸತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಮೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಇದು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಆಡಳಿತದ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ದೆಹಲಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊಡಬಾರದು. ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಚುನಾಯಿತರಲ್ಲದವರು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬ ೨೦೧೮ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠದ ತೀರ್ಪಿನ ಸಂದೇಶ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿದಂತಿಲ್ಲ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

