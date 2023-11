ಆತಂಕಕಾರಿ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

November 22, 2023 10:04 am | Updated 10:04 am IST

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, “ಬ್ರೋಕನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್”, ಒಂದು ಚತುರ ಶ್ಲೇಷೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇನ್ನೇನು ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಾಗ ಬಂದಿರುವ ಈ ವರದಿಯು ೨೦೧೫ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಪ್ರಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಾಪಮಾನವು ೨° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ‘ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ’ ೧.೫° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವರ್ಷಗಳಿಂದ ೧.೫° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರೋಕನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವರದಿಯು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದೇಶಗಳು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ತಾಪಮಾನವು ಈ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ೨.೫° - ೨.೯° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿನಷ್ಟು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತಯಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ೨° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ೨೦೨೩೦ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೇ. ೨೮ ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ೧.೫° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶೇ. ೪೨ ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಸಾಧಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ವರದಿಯು ಈ ಭರವಸೆಗಳು ‘ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಶಾವಾದಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ೧.೫° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಕೇವಲ ಶೇ. ೧೪ ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ.

ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ದಿನ ಅಂದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀತಿಗಳನ್ವಯ ೨೦೩೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಶೇ. ೧೬ ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು ಯೋಜಿತ ಹೆಚ್ಚಳ ಶೇ. ೩ ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ೧.೫ ° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳು ೨೦೩೦ ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇ. ೮.೭ ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು. ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ೫೭.೪ ಶತಕೋಟಿ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿತು, ಇದು ೨೦೨೧ಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. ೧.೨ ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಶೇ. ೪.೭ ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ೨೦೨೩ರ ಮುನ್ನೋಟವು ಜಗತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ - ಪೂರ್ವ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗಲೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ, ೮೬ ದಿನಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ೧.೫ ° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಿಸಿದ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ೧.೮ ° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಪರಿಹಾರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವರದಿಯು, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಅದೇ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ: ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಸೀಳುವ ಕಾನೂನು ಮಾತುಕತೆಗಳೇ ಪ್ರಧಾನ. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.

