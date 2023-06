June 05, 2023 10:37 am | Updated 10:37 am IST

ಥಾಯ್ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮೇ ೧೪ ರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯು ರಾಜಮನೆತನ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಬೆಂಬಲಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರವಾದ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಜನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರ ಇರುವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ೧೫೨ ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ತಕ್ಸಿನ್ ಶಿನಾವತ್ರಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಪೇಟೊಂಗ್ಟಾರ್ನ್ ಶಿನಾವತ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರ ಪಕ್ಷ ಫ್ಯೂ ಥಾಯ್ ಪಕ್ಷವು ೧೪೧ ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂ ಥಾಯ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ದಂಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿವೆ. ೪೨ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪಿಟಾ ಲಿಮ್ಜಾರೋನ್ರತ್ ನೇತೃತ್ವದ ನೂತನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದು, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಟಾ ಅವರು ಸೇನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಥಾಯ್ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯು ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ, “ದಂಗೆಗಳ ಚಕ್ರ” ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೇನೆ ರೂಪಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಯುತ್ ಚಾನ್-ಒ-ಚಾ ಅವರ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಬತ್ತಿಹೋಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಜನ ಕ್ರುದ್ಧರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಕ್ಷದ ಭರವಸೆಗಳು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುರಣಿಸಿದವು.

ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಸುಲಭ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ೫೦೦-ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾಯಿತ ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಬಹುಮತವನ್ನು (೩೦೯) ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ೭೫೦-ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ದ್ವಿಸದನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಒಟ್ಟು ೩೭೬ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸೆನೆಟ್‌ನ ೨೫೦ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇನೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಸೇನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಟಾ ಅವರ ಟೀಕೆ, ರಾಜಮನೆತನದ ಮಾನನಷ್ಟ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇನೆಯ ಜನರಲ್‌ಗಳು ಭಯಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆನೆಟ್ ಒಂದು ಬಾಣವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಪಿಟಾ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಜುಲೈ ೧೩ರ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ೨೦೧೯ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್‌ನ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಯಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಕ್ಷವು ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಜನರಲ್‌ಗಳನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಸೇನೆಯು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ವಿಸರ್ಜಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದಲೇ ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಪಿಟಾ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಂತಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಆಡಳಿತವು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿತು. ಸುಮಾರು ೧೪ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೇನೆಯು ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆಯಷ್ಟೆ. ಬದಲಿಗೆ ಜನರಲ್‌ಗಳು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು.

