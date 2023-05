ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದುರಂತ

May 09, 2023 11:09 am | Updated 11:09 am IST

ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಲ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು

ಒಳನಾಡು ದೋಣಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ದೋಣಿ ಅಪಘಾತ ಜರುಗಿದಾಗ ಇದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದುರಂತ ಎಂಬ ಉದ್ಗಾರ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ತಾನೂರ್ ಪುರಸಭೆಯ ಪೂರಪುಳ ಅಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಜನ ತುಂಬಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಆ ದೋಣಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ೨೨ ಜನ ಸತ್ತರು. ಅದರಲ್ಲಿ ೧೫ ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಅಸಲು ಇದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೊಂದು ಡೆಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಹುಪಾಲು ಮೀನುಗಾರರೇ ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು. ಅನೇಕರು ದೋಣಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಡೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ದೋಣಿಯ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಜ್ಞ ಮುರಳಿ ತುಮ್ಮರುಕುಡಿ ಅವರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ೧೦ ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಬಹುದಾದ ಹೌಸ್‌ಬೋಟ್ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಜೀವರಕ್ಷಕ ಕವಚಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿರಳ ಬಳಕೆ, ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡದಿರುವುದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರವಾನಗಿಯ ಅನಿಯಮಿತ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿ ೪೫ ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಕೇರಳದ ಅತಿ ಘೋರ ದೋಣಿ ದುರಂತ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಇ.ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುಂಜು ಅವರು ಜಲಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಡಲ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ರಚಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಬಂದರುಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಕಡಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಕಡಲ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಕೇರಳ ಕಡಲ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ತೆಕ್ಕಡಿ ದೋಣಿ ದುರಂತದ ತನಿಖೆ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇರಳದ ಹಲವಾರು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ೩೨೧೩ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ದೋಣಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದ ದೋಣಿಗಳೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೋಣಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತವೆ. ಹೌಸ್‌ಬೋಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇರಳದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿ ದೋಣಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಡಲ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ದೋಣಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ಇದು ಯಾವುದೇ ಜಾರಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಲಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಅಗಾಧವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಡಲ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದೋಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.