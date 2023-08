ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ

August 05, 2023 11:20 am | Updated 11:20 am IST

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋಗಳು, ಕುದುರೆ ರೇಸು ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ತ ತೆರಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಧೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಅತ್ತ ಉದ್ಯಮದ ಆಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಇತ್ತ ಇ-ಗೇಮಿಂಗ್ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೂಜಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಇರಿಸುವ ಪಣಗಳ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶೇ. ೨೮ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಲಿನ ಈ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ಮರುಚಿಂತನೆ ನಡೆಯಿತು. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರುಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮವು ವಾದಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಗೇಮಿಂಗ್ ಆದಾಯದ (ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಶುಲ್ಕಗಳು) ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆಯು ಈ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಸಿನೊ ತೆರಿಗೆಯನ್ನೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಮನವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಲವು ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ನಿಲುವಿಗೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡರ್ಬಿ ದಿನದಂದು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ₹೧೦೦೦ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಗೆದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ರೇಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಹುಮಾನದ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ತೆರಿಗೆಯು ₹೧೦೦೦ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತ್ರವು ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಗಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೊಬರ್ ೧ ರಿಂದ ಜಾರಿ ಆಗುವ ಈ ನೂತನ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆತಂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವು ಹತಾಶೆಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಯಾರ ವಾದವೂ ಅಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ನೆನಪಿಸಿದಂತೆ ಲಾಟರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಹುಮತದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ನೂತನ ತೆರಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಭರವಸೆ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂನಂತಹ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲಿನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಲಿನದೇ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವು ಈಗ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ತರುವಾಯ ಸೂಚಿಸಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತಾವು ನೀಡಿರುವುದು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ತೆರಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನೂತನ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅದರ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ನೀತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆಯ ತಾಣವಾಗುವ ಭಾರತದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಲೈಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅದು ನೀಡಬಾರದು.

