ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏರಿಕೆ

August 16, 2023 11:08 am | Updated 11:08 am IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ಎನ್ಎಸ್ಒ ದತ್ತಾಂಶ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ೧೫ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ “ಮುಖ್ಯ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ” ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಾಲಕ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ-ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಜೂನಿನ ಶೇ. ೪.೫೫ ಇಂದ ಶೇ. ೧೧.೫೧ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ೬೯೬ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟುಗಳ ಅನೂಹ್ಯ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ (ಸಿಪಿಐ) ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ೧೨ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೈಕಿ, ಆಹಾರ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ೧೧ ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಪಿಐನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೧೦ರಷ್ಟು ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಜುಲೈ ೨೦೨೨ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶೇ. ೧೩ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವೇಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಶೇ. ೧.೨ರಷ್ಟಿದೆ. ಜನರ ಮೂಲ ಆಹಾರವಾದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಗುಂಪು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವೇಗ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಸಿಪಿಐಗೆ ಶೇ. ೬ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. ೩೭.೩ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೩೮.೧ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸಿಎಂಐಇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಕ್ರಮ ಏರಿಕೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಟೊಮೇಟೊ ಬೆಲೆಗಳು ಜೂನಿನ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶೇ. ೨೧೪ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ ರಂದು ಟೊಮೇಟೊದ ಅಖಿಲ-ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. ೯ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹೧೦೭.೮೭ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಬೆಲೆ ₹೩೧.೬೬ರ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ, ತರಕಾರಿಗಳ ಉಪ-ಗುಂಪಿನ ೧೯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೈಕಿ ೧೮ರ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯ ಅನುಕ್ರಮ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ: ಈರುಳ್ಳಿ (ಶೇ. ೧೯), ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಶೇ.೧೧), ಹೂಕೋಸು (ಶೇ.೩೨), ಬದನೆ (ಶೇ.೨೪), ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (ಸುಮಾರು ಶೇ.೨೧) ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್-ಸಮೃದ್ಧ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು (ಶೇ.೪೬). ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಾಸಿಕ ಆಹಾರದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರೇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಸಹ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಪಿಐನಲ್ಲಿನ ಇತರ ಐದು ವಿಶಾಲ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು, ಹಣದುಬ್ಬರವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಆಘಾತವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಷ್ಟೆ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಶಾವಾದದಿಂದಾಗಿ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾಟಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಎದುರು ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಮತ್ತು ಅಸಮ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಹೊರತು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಶೇ. ೪ರ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಅಂಕೆಗೆ ತರಬೇಕಿದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.