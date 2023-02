ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ

February 03, 2023 11:30 am | Updated 11:30 am IST

ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ತೊಡಕಾಗಿರುವ ನೀತಿ-ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಬೇಕು

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಾಜದ ಬಹುಪಾಲು ಜನರನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು (ಆರ್ & ಡಿ) ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ₹ ೧೬,೩೬೧.೪೨ ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಶೇ. ೧೫ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ೨೦೨೧-೨೨ ಮತ್ತು ೨೦೨೨-೨೩ರಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುದಾನ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. ೩.೯ ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಈ ಅನುದಾನದ ಬಹುಪಾಲು - ₹೭೯೩೧.೦೫ ಕೋಟಿ - ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ (ಡಿಎಸ್‌ಟಿ) ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. ೩೨.೧ ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ನು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ₹೨೬೩೮.೮೬ ಕೋಟಿ (ನಾಮಮಾತ್ರದ ಶೇ. ೩.೯ ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ) ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ₹೫೭೪೬.೫೧ ಕೋಟಿ (ಶೇ. ೧.೯ ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ) ಅನುದಾನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಳವಾದ-ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ವಾಹನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಡೀಪ್ ಓಷನ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ಸದ್ಯದ ಆದ್ಯತೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ-ನಿರ್ಮಿತ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ - ಹೀಗೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಆದರೆ ಆಯವ್ಯಯದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯು ಮೂಲಭೂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಂತೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. ೧ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯಿಸಲು ಸೋತಿದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರೂ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. ೨ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ - ೨೦೨೨ ರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಸಹ, ಅದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂದಾಜು ತನ್ನ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. ೦.೭ ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊರತೆಯೇ ಏಕೈಕ ಸವಾಲಲ್ಲ. ಅನುದಾನದ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದೇಶದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಿತಿಯನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ಜಟಿಲ ಕಾನನದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೊಡಕಾಗಿರುವ ನೀತಿ-ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಬೇಕು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.