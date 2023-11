ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯದ ಎಐಜೆಎಸ್

November 29, 2023 09:38 am | Updated 09:38 am IST

ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೂಪಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆ (ಎಐಜೆಎಸ್) ರಚನೆಯು ವಿವಿಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಸಲಹೆಯು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದೇನೂ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರೆ, 13 ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. ಎಐಜೆಎಸ್ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ರಾಮಬಾಣವಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆಯಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಇತರ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತರಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕೆಳಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಸಂವಿಧಾನದ ೩೧೨ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಎಐಜೆಎಸ್ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತು ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಕೇಂದ್ರವು ನೂತನ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಒಪ್ಪುವುದು ಅಸಂಭವ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ, ೬೦ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹುದ್ದೆಯ ಮಟ್ಟದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಯುವ ವಕೀಲರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಿಂತ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ರಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವಾ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಾವೆ ನಡೆಸುವುದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗುವವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ಬಾರ್ ಇಂದಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೆ ಹೊರತು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದವರು ವಿರಳ. ಹಾಗಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತತೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕೂಡಾ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನಾಕರ್ಷಕಗೊಳಿಸಬಹುದು.

