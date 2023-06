ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

June 26, 2023 09:53 am | Updated 09:53 am IST

ಕಳೆದ ವಾರ ಭಾರತದ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ‘ತುರ್ತು ಬಳಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ’ (ಇಯುಎ) ಬಳಸಿ ಎಂ-ಆರ್.ಎನ್. ಎ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಜೇನ್ನೊವ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್-೧೯ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಎಂ-ಆರ್.ಎನ್. ಎ ಲಸಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯು ಪ್ರಬಲವಾದ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಇನ್ನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಲಸಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ‘ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಡೋಸ್‌ಗಳ’ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನೂತನ ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಯು ಎಂ-ಆರ್.ಎನ್. ಎ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದು. ಮೇಲಾಗಿ ಇದು ತ್ವರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ವೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಲಸಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಲಸಿಕೆಯು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡದೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಈ ಧೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕರು ಲಸಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ತುರ್ತು ಬಳಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳ (ಇಯುಎ)‘ದ ಮೂಲಭೂತ ಚೌಕಟ್ಟು. ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ನೂತನ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುಎಸ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (ಎಫ್.ಡಿ.ಎ)ಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಸೂಕ್ತ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಡಿಲವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸಿವೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಭಾರತದ ‘ಹೊಸ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್, ೨೦೧೯’ ರಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯಮವು ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇಯುಎ ಅಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್.ಡಿ.ಎ ಈಗಲೂ ತುರ್ತು ಬಳಕೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಡಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಯುಎ ನಿಬಂಧನೆಗಳಡಿ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಇದೊಂದೇ ಆಧಾರವಾಗಬಾರದು. ವೇಗವರ್ಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೂ ಭಾರತವು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಮಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.