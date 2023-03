ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ

March 31, 2023 10:42 am | Updated 10:42 am IST

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ

ತನ್ನ “ಮೊದಲ ಮಂತ್ರಿ”ಯಾಗಿ ೩೭ ವರ್ಷದ ಹಮ್ಜಾ ಯೂಸಫ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಯೂಸಫ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಲಸಿಗ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿದ್ದು ಈ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವೃತ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯೂಸಫ್ ಅವರು ಕಳೆದ ೧೨ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಧುರೀಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ, ನ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ “ಮೊದಲ ಮಂತ್ರಿ”ಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದ ದಿಕ್ಕು-ದೆಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ನಿಕೋಲಾ ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುಕೆಯಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್‌ಗೆ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಬದ್ಧ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಯೂಸಫ್ ಅವರು ಎಸ್.ಎನ್.ಪಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫೨ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆದ್ದರು. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಅವರು ಹಳೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಆಶ್ವಾಸನೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದುನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಸಾಧ್ಯ ಬದುಕುವ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ದೇಶವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊರಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಹ ಜನ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಸುಫ್ ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ಈ ಹಿಂದೆ “ಮೊದಲ ಮಂತ್ರಿ”ಗಳು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯುಕೆಯಿಂದ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವು ಶೇ. ೩೯ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೪೪.೭ರಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಸಂಹರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫೮ಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು. ಯೂಸುಫ್ ಅವರು ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಇದು “... ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಪೀಳಿಗೆ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು.ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸುಫ್ ಅವರ ಕರೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್‌ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸದ ಹೊರತು ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಲಂಡನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಸ್.ಎನ್.ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಕೆಲ್ ರಸ್ಸೆಲ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ “ಅಪಾರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ” ಇದ್ದು ಬಣ ಜಗಳಗಳ ಗಾಯ ಇನ್ನೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಡೆಸಲು ಇರುವ ದುಸ್ತರ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್‌ಗೆ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ದೂರದ ಆಸೆ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಯೂಸುಫ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ADVERTISEMENT

