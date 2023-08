ಅಗತ್ಯ ವಿರಾಮ

August 17, 2023 10:56 am | Updated 10:56 am IST

ಇದು ಎಲ್ ನಿನೊ ವರ್ಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವಿರಳವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಲೋಲಕ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ತಿರುಗಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆವರೆಗೂ ಯಮುನೆ ಹರಿದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುವಂತಾಯಿತು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ೧೫೦ ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ₹೧೦,೦೦೦ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದುರಂತವೆಂದರೆ ಈ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ೬೦ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇರಳವಾದ ಮಳೆಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತರುವ ಮೆಡಿಟೇರಿನಿಯನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವಂತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಕಾಲಿಕ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ‘ವಿಚಿತ್ರ’ ಹವಾಮಾನ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಹುದಾದರೂ, ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ತೇವಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಶೀತಗಾಳಿಯನ್ನು ವಿಪಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬದಲಾದ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯು ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಜೋಶಿಮಠದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೂಕುಸಿತ ತೋರಿರುವಂತೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ಅನುದಾನಗಳಂತಹ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು.

