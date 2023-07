ಹೆಸರಿನ ಮಹತ್ವ

July 21, 2023 10:42 am | Updated 10:42 am IST

೨೬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲೈಯೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದು ಹಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮೈತ್ರಿಯು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು (ಬಿಜೆಪಿ) ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಮತದಾರರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾವಿಸಿವೆ. ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿವೆ ಮತ್ತು ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಹುಟ್ಟೇ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಸಿವಿಸಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸತತವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ೨೦೨೪ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ೨೦೧೪ರ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ಮೀರಿ ತಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟವಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸದ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಈ ಮತ್ರಿಕೂಟದ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವರ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ವರದಿಗಳಿವೆಯಾದರೂ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರುವ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಧೃಢವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿಗಳೇನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ಧ ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನೈತಿಕ ಎತ್ತರವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾದ ಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಜಯ ಗಳಿಸಲು ಈ ವಾದವನ್ನು ಸಮಾಜದ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗ ಒಪ್ಪಬೇಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಗಮಿಸಬೇಕಿದೆ.

